Такая же сантехника как у всех, но дешевле
Со склада BY - новый способ приобрести сантехнику, но по более ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!
В чём суть?
У нас нет интернет-магазина или каталога, но мы можем поставить Вам любой товар, всё что можно выбрать в других магазинах. Именно отсутствие собственного каталога, мы компенсируем Вам более выгодной ценой:
- Выбираете нужные товары в любом магазине
- Сообщаете нам названия или артикулы
- Мы предлагаем Вам более выгодную цену на эти товары
- Вы получаете те же товары с доставкой, чеком, гарантией - ДЕШЕВЛЕ!
Сотрудничаем практически со всеми производителями и поставщиками в Беларуси.
Почему у нас нет каталога?
Уже существует большое количество интернет-магазинов с одинаковыми товарами, фото, описаниями и т.д. - смысл делать ещё один такой же?
Мы решили - вместо того, чтобы тратить огромное количество времени и трудозатрат на наполнение товарами, поддержание актуальной информации по ценам и наличию на сайте, лучше мы это время и силы потратим на наших клиентов и и предложим более привлекательные цены.
Что можно купить?
В основном мы поставляем всё что касается санузла - ванной комнаты и туалета:
- Душевые кабины, уголки, ограждения
- Ванны, поддоны
- Мебель для ванной комнаты, умывальники
- Смесители, душевые системы
- Инсталляции, унитазы
- Мойки для кухни
Работаем с заказами с чеком не ниже 300.00 руб.
Сборка и установка душевых кабин в Гомеле
Если в ванной комнате мало места, душевая кабина однозначно станет оптимальным выбором. Кабины занимают примерно в два раза меньше места, чем ванны, поэтому Вы сможете освободить место для техники и другой мебели.
Монтаж душевой кабины - очень ответственный этап, от которого зависит качество ее работы, срок службы, отсутствие протечек и соблюдение паспортных параметров всех режимов работы. Все кабины имеют свои особенности и почти всегда требуются доработки при установке.
Более 10 лет мы занимаемся сборкой и установкой душевых кабин, обладаем необходимыми навыками и имеем большой опыт. У нас есть все необходимые инструменты, а также собственные методики для качественной и оперативной установки.
От монтажа кабины сильно зависит последующий комфорт и долговечность Вашей кабины.
Читайте также «Сколько может стоить самостоятельная установка душевой кабины».
Вы можете оставить свой номер телефона и мы Вам перезвоним:
Не так давно душевые кабины считались чуть ли не экзотикой, однако очень быстро перешли в категорию обыденных вещей. Их все чаще и чаще устанавливают в санузлах вместо традиционных ванн или, если позволяет площадь, в паре с ними. Выбрать такое оборудование особого труда не составляет, ведь его ассортимент достаточно широк.
Тогда как установка душевой кабины, зачастую, представляет сложность, особенно для тех, кто никогда раньше этим не занимался. Попробуем разобраться во всех тонкостях процедуры.
Душевая кабина в ванной комнате - это сантехнический прибор в виде небольшого бокса, предназначенного для принятия водных процедур. Она состоит из поддона, ограждающей конструкции с распашными либо сдвигаемыми дверками и приспособлений для подачи воды (кранов, душевой лейки и гидромассажных форсунок).
Все душевые кабинки делятся на два типа:
- Открытые - без потолка в составе конструкции, только с ограждением по бокам.
- Закрытые - с внутренним пространством, закрытым со всех сторон.
Размеры в ширину и длину у душ-кабин бывают самые разнообразные – от маленьких моделей 70 х 70 см до больших с ванной 2 х 2 м вместо поддона. Последний выпускается из акрила, эмалированной стали, чугуна либо искусственного мрамора.
На технологию подсоединения к канализационным и водопроводным трубам материалы изготовления этой сантехники и ее габариты особого влияния не оказывают. Во всех случаях применяются единые схемы подключения, технические приемы и инструменты.
Сложности могут возникнуть только при отсутствии поддона, когда сливное отверстие и отвод от него в канализацию замуровываются в полу.
Наиболее проста для установки стандартная сборная модель заводской готовности с поддоном и душевой панелью. Для ее подсоединения к коммуникациям достаточно будет подключить сифон (сливной трап) к канализации, а патрубки горячей/холодной воды к соответствующим трубам водоснабжения на стене ванной.
Разводка всех трубопроводов к моменту монтажа душ-кабины уже должна быть полностью выполнена.
Сложности также может создать душевая кабина без задних перегородок и без душевой панели. Роль первых в подобной конструкции выполняют стены санузла. А вместо второй монтируется простой смеситель с лейкой.
В этом случае подключение душевой кабины будет заключаться в подсоединении ее к канализации и закреплении водопроводного крана на стене. При этом понадобится не только проложить до смесителя трубы водопровода, но и красиво их закрыть кафелем.
- Предварительно следует приступить к сборке душевой кабины в черновом варианте, без использования герметиков и сильного затягивания болтов. Лучше это делать в свободном помещении, а не в стесненных обстоятельствах ванной комнаты.
- На ровной поверхности проводится установка поддона и выравнивание его с помощью уровня строго в горизонте.
- Подсоединить сливной канализационный шланг к поддону душевой кабины и провести испытательные работы: налить в поддон некоторое количество воды. Это необходимо для того, чтобы узнать, правильно ли подсоединен сливной шланг. На этом же этапе можно примерить и расстояние от имеющегося канализационного слива до стока от поддона, хватит ли длины шланга. Если расстояние недостаточное, следует приобрести новый шланг и заменить тот, который шел в комплекте. Если гидравлические шланги прошли испытание, тогда можно воспользоваться герметиком для промазки всех соединений и оставить на некоторое время (согласно инструкции к герметику).
- Если кабинка имеет более сложное строение: стенки подсвечиваются, музыка играет и т.п., тогда на начальном этапе необходимо собрать и установить все электрические детали и проверить их работоспособность. Именно на подготовительном этапе следует проверять работоспособность всех частей кабины, тогда их легче будет заменить. И удобно можно зафиксировать всю электропроводку с тыльной стороны кабины.
- Одновременно с этим проверяются и остальные крепежные элементы, случается иногда, что их либо не хватает, либо их длины недостаточно для надежной фиксации несущих элементов поддона или душевой кабины.
- На задней стороне на подготовительном этапе можно проверить действие и совместимость герметика и материала кабины. Акриловый герметик не подходит для взаимодействия с водой, он нужен только для придания жесткости конструкции боковых стенок и крышки. Для герметизации стыков поддона и стенок подходит только силиконовый. Им можно пользоваться только после окончательной установки кабины в ванной комнате.
В закрытых душевых кабинках и гидробоксах после установки поддона необходимо собрать панель, закрывающую стену. На ней имеются монтажные отверстия, в которые предварительно устанавливаются все «примочки» - форсунки, держатели, мыльницы, сиденья, динамики, светильники и т.д. форма и размеры у ниж у всех разные, так что ошибиться трудно. Желательно все «посадочные отверстия» промазывать герметиком: меньше капать будет впоследствии.
Особо стоит остановиться на установке форсунок. Кроме установки самих распылителей, их надо соединить между собой отрезками шланга. Он надевается на патрубки форсунок, затягивается хомутами. Все это собирается по имеющейся в инструкции схеме. Особое внимание обратите на то, чтобы наконечники форсунок были целыми и хомуты хорошо затянутыми. Не лишним будет и тут промазать каждое посадочное место герметиком (и под форсунку и под шланги).
Стенку с подключенными аксессуарами ставят в специальный паз. Место соединения также предварительно промазывается герметиком. Подключается холодная, горячая вода, можно проверить работоспособность системы.
После установки стенок собирается крышка. Там обычно находится тропический душ, может - лампа. При их установке тоже можно использовать герметик - мало ли куда попадет вода… На патрубок душа надевается шланг, который затягивается хомутами. К выводам лампы подсоединяются проводники, место соединения тщательно изолируется, можно несколькими последовательно надеваемыми термоусадочными трубками.
На стенку устанавливается собранная крышка. Место стыка снова таки смазывается герметиком. Пока герметик не застыл, устанавливается собранная рама дверей. Когда устанавливаются двери - зависит от модели. В некоторых случаях их нужно навешивать до установки, в некоторых - после. Все стыки герметизируются.
Правильный уход за душевой кабиной поможет продлить срок службы оборудования и получать удовольствие от его применения.
- Учтите, переключатель режимов душа очень хрупок, его лучше крутить как можно реже, поскольку поломка этой запчасти несет с собой большие финансовые потери.
- После каждого приема душа стены и поддон необходимо ополаскивать сначала горячей водой, после - холодной. Для удаления мыльных следов можно использоваться средства для мытья посуды. Стенки кабины всегда необходимо насухо вытирать мягкой тканью.
- Регулярная чистка душевой кабины должна проводиться с интервалов в 14-15 дней. Известь и застарелые следы от мыла можно удалять с применением чистящих спреев для стекол и пластика. Застарелые следы налета не стоит усиленно тереть – необходимо нанести чистящее средство и оставить на 15-30 минут. После этого загрязнение удалится просто и быстро.
- Химические чистящие средства необходимо использовать согласно инструкции. Некоторые виды пластика могут от таких средств пострадать.
- Загрязнения со стенок кабины желательно удалять регулярно. Они очень хорошо въедаются в элементы.
- Категорически нельзя использовать абразивы, грубые металлические щетки. Они могут испортить не только пластик, но и металл с керамикой.