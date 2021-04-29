Со склада BY - новый способ приобрести сантехнику, но по более ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

В чём суть?

У нас нет интернет-магазина или каталога, но мы можем поставить Вам любой товар, всё что можно выбрать в других магазинах. Именно отсутствие собственного каталога, мы компенсируем Вам более выгодной ценой:

Выбираете нужные товары в любом магазине Сообщаете нам названия или артикулы Мы предлагаем Вам более выгодную цену на эти товары Вы получаете те же товары с доставкой, чеком, гарантией - ДЕШЕВЛЕ!

Сотрудничаем практически со всеми производителями и поставщиками в Беларуси.

Почему у нас нет каталога?

Уже существует большое количество интернет-магазинов с одинаковыми товарами, фото, описаниями и т.д. - смысл делать ещё один такой же?

Мы решили - вместо того, чтобы тратить огромное количество времени и трудозатрат на наполнение товарами, поддержание актуальной информации по ценам и наличию на сайте, лучше мы это время и силы потратим на наших клиентов и и предложим более привлекательные цены.

Что можно купить?

В основном мы поставляем всё что касается санузла - ванной комнаты и туалета:

Душевые кабины, уголки, ограждения

Ванны, поддоны

Мебель для ванной комнаты, умывальники

Смесители, душевые системы

Инсталляции, унитазы

Мойки для кухни

Работаем с заказами с чеком не ниже 300.00 руб.

Сборка и установка душевых кабин в Гомеле

Если в ванной комнате мало места, душевая кабина однозначно станет оптимальным выбором. Кабины занимают примерно в два раза меньше места, чем ванны, поэтому Вы сможете освободить место для техники и другой мебели.

Монтаж душевой кабины - очень ответственный этап, от которого зависит качество ее работы, срок службы, отсутствие протечек и соблюдение паспортных параметров всех режимов работы. Все кабины имеют свои особенности и почти всегда требуются доработки при установке.

Более 10 лет мы занимаемся сборкой и установкой душевых кабин, обладаем необходимыми навыками и имеем большой опыт. У нас есть все необходимые инструменты, а также собственные методики для качественной и оперативной установки.